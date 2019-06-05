Мужчина "выплеснул гнев" на автомобиль петрозаводчанки

Мужчина разбил автомобиль из-за ссоры с отцом владелицы автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В мае в полицию Петрозаводчка обратилась женщина. Утром она обнаружила, что на водительской стороне ее автомобиля имеются значительные повреждения: помята пассажирская дверь и задний бампер, сломано зеркало заднего вида.

Накануне отец владелицы автомобиля сделал замечание двум молодым людям, проживающим по соседству: они распивали спиртное в подъезде и шумели. Как установил сотрудник полиции, именно это стало первопричиной преступления.

Участковый уполномоченный полиции пообщался с соседями автоледи. Один из них признался, что после конфликта с ее отцом ввиду нахождения в возбужденном состоянии проследовал к чужому автомобилю и выплеснул на него свой гнев, нанося удары руками и ногами.

По предварительным данным причиненный ущерб составил 42 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.