Мужчина "выплеснул гнев" на автомобиль петрозаводчанки

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Мужчина разбил автомобиль из-за ссоры с отцом владелицы автомобиля, сообщили в МВД Карелии.
В мае в полицию Петрозаводчка обратилась женщина. Утром она обнаружила, что на водительской стороне ее автомобиля имеются значительные повреждения: помята пассажирская дверь и задний бампер, сломано зеркало заднего вида.
Накануне отец владелицы автомобиля сделал замечание двум молодым людям, проживающим по соседству: они распивали спиртное в подъезде и шумели. Как установил сотрудник полиции, именно это стало первопричиной преступления.
Участковый уполномоченный полиции пообщался с соседями автоледи. Один из них признался, что после конфликта с ее отцом ввиду нахождения в возбужденном состоянии проследовал к чужому автомобилю и выплеснул на него свой гнев, нанося удары руками и ногами.
По предварительным данным причиненный ущерб составил 42 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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