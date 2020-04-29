Мужчина запер в квартире жительницу Карелии с двумя детьми

Помощь понадобилась семье, проживающей в Сортавале, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
В Сортавале в доме № 5 на улице Промышленной потребовалась помощь в открытии входной двери.
Женщина оказалась взаперти в квартире с двумя детьми. Со слов потерпевшей, ее брат закрыл их и уехал в другой район.
Для вскрытия двери специалисту из сортавальского поисково-спасательного отряда потребовался один час.
Ранее в Карелии женщина с двумя детьми "застряла" на балконе.
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