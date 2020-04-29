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Мужчина запер в квартире жительницу Карелии с двумя детьми

Новости. Происшествия
08:40, 30 Апреля 2020
фото: © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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Помощь понадобилась семье, проживающей в Сортавале, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В Сортавале в доме № 5 на улице Промышленной потребовалась помощь в открытии входной двери.

Женщина оказалась взаперти в квартире с двумя детьми. Со слов потерпевшей, ее брат закрыл их и уехал в другой район.

Для вскрытия двери специалисту из сортавальского поисково-спасательного отряда потребовался один час.

Ранее в Карелии женщина с двумя детьми "застряла" на балконе.

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