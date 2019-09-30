Подписаться
Новости. Происшествия
10:39, 30 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

В Карелии женщина с двумя детьми "застряла" на балконе

Загрузка...

Спасатели помогли женщине с детьми попасть в квартиру, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 29 сентября в Лахденпохье в 11.23 на ул. Советской. 

Женщина с детьми "застряла" на балконе. 

Пожарные с помощью трехколенной лестницы проникли на балкон квартир на третьем этаже и вскрыли дверь, используя шанцевый инструмент. 

Спасатели помогли жительнице Лахденпохьи попасть в квартиру. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-30 11:35:12
Такое часто бывает, когда так называемые молодые мамочки с никотиновым стажем курят на балконе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 12:41
Капитал
Почему нет роста?
События последних месяцев обострили проблему неравномерности экономической модернизации Карелии.
Въезжай и живи
27.09.2019 12:16
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 7
26.09.2019 11:19
Заказала суши и пошла убивать
26.09.2019 10:17
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 6
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего
Сегодня 10:07
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»