В Карелии женщина с двумя детьми "застряла" на балконе

Спасатели помогли женщине с детьми попасть в квартиру, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 29 сентября в Лахденпохье в 11.23 на ул. Советской.

Женщина с детьми "застряла" на балконе.



Пожарные с помощью трехколенной лестницы проникли на балкон квартир на третьем этаже и вскрыли дверь, используя шанцевый инструмент.

Спасатели помогли жительнице Лахденпохьи попасть в квартиру.