Мужчина в Карелии зарезал своего собутыльника

В Сортавале 31-летний мужчина убил знакомого во время застолья, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 13 декабря 31-летний житель Сотравалы распивал спиртное у себя дома вместе со своими знакомыми.

В ходе застолья хозяин квартиры поссорился с одним из присутствовавших мужчин. Конфликт переместился из квартиры в подъезд дома, где обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего. Жертва скончался на месте происшествия.

Суд заключил обвиняемого под стражу.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и в ближайшее время направит в суд для рассмотрения.

Наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до 15 лет.