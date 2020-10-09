Мужчина в Карелии зарезал своего собутыльника

В Сортавале 31-летний мужчина убил знакомого во время застолья, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 13 декабря 31-летний житель Сотравалы распивал спиртное у себя дома вместе со своими знакомыми.
В ходе застолья хозяин квартиры поссорился с одним из присутствовавших мужчин. Конфликт переместился из квартиры в подъезд дома, где обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего. Жертва скончался на месте происшествия.
Суд заключил обвиняемого под стражу.
Прокурор утвердил обвинительное заключение и в ближайшее время направит в суд для рассмотрения.
Наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до 15 лет.
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