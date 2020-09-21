Мужчина жил в квартире со 110 кошками

В Валенсии, в одной из квартир, откуда выселили жильца, обнаружили 110 кошек.

История началась три года назад, когда мужчина пристроил у себя в квартире площадью 100 квадратных метров одну нестерилизованную пару животных, которые с тех пор стали производить потомство, пишет "Лента.ru" со ссылкой "The Guardian".

Изначально испанские зоозащитники не могли даже правильно посчитать общее число живущих с испанцем животных, сбившись после 90. "Это катастрофа. Кто-то должен был помочь этому парню", — заявила работница приюта Сальвадора Тормас.

Местные благотворительные организации не смогли справиться с таким наплывом животных, поэтому зоозащитники обратились ко всем неравнодушным с просьбой приютить кошек хотя бы до тех пор, пока их не привьют и не стерилизуют.