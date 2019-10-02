Мужчине грозит 15 лет колонии за убийство собутыльника в Петрозаводске

Во время ссоры обвиняемый зарезал собутыльника, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью 9 июля 2019 года 44-летний мужчина В Петрозаводске во время распития спиртного поссорился со своим знакомым.



Собутыльники поссорились, и обвиняемый напал на мужчину с ножом и причинил ему множественные колото-резаные ранения.



В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был арестован.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.