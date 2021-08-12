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Мужчину, который месяц жил на улице в Петрозаводске и спал у подъезда, увезли в приют

Новости. Общество
10:06, 13 Августа 2021

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Жители Петрозаводска, забившие тревогу по поводу мужчины, который месяц спал на улице у подъезда дома на Кукковке, спасли ему жизнь.

В минувший четверг, 12 августа, в паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» горожанка разместила пост с просьбой о помощи. Петрозаводчанка сообщила, что некий мужчина, который попал в трудную жизненную ситуацию, уже несколько месяцев живет на улице и спит у подъезда многоквартирного дома Кукковке.

«Человек не может ходить, спит у подъезда. Что с ним делать, не знаем. Есть ли возможность отвезти его в какой-нибудь приют».

После публикации в «Столицу на Онего» обратились сотрудники социального центра, которые выяснили адрес местонахождения бездомного, чтобы оказать ему помощь.

Вечером 12 августа в паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» появилось сообщение, что мужчина принят на социальное обслуживание в кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации ГБУ СО «КЦСОН РК».

«Если вы увидите человека нуждающегося в помощи, обязательно сообщайте по телефону — 73-13-55», — сказано в посте паблика.

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Комментарии

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Д.Ю
2021-08-13 10:46:40
Хотели как в Америке, получите.
Изя
2021-08-13 10:41:44
На кира похож , один к одному )) :)
Гость
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