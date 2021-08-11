Жительница Петрозаводска просит забрать в какой-нибудь приют живущего у подъезда ее дома мужчину

Горожанка попросила помочь найти крышу над головой мужчине, который уже несколько месяцев живет на улице и спит у подъезда.

В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» горожанка разместила пост с просьбой о помощи.

Петрозаводчанка сообщила, что некий мужчина, который попал в трудную жизненную ситуацию, уже несколько месяцев живет на улице.

«Люди добрые, помогите, пожалуйста, человек не может ходить, спит у подъезда. Что с ним делать, не знаем. Есть ли возможность отвезти его в какой-нибудь приют».

Адреса, где спит мужчина, петрозаводчанка в сообщении не указала.