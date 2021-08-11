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Жительница Петрозаводска просит забрать в какой-нибудь приют живущего у подъезда ее дома мужчину

Новости. Общество
12:06, 12 Августа 2021
фото: © Паблик «Весь Петрозаводск/Карелия»

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Горожанка попросила помочь найти крышу над головой мужчине, который уже несколько месяцев живет на улице и спит у подъезда.

В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» горожанка разместила пост с просьбой о помощи.

Петрозаводчанка сообщила, что некий мужчина, который попал в трудную жизненную ситуацию, уже несколько месяцев живет на улице.

«Люди добрые, помогите, пожалуйста, человек не может ходить, спит у подъезда. Что с ним делать, не знаем. Есть ли возможность отвезти его в какой-нибудь приют».

Адреса, где спит мужчина, петрозаводчанка в сообщении не указала.

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Комментарии

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Успешный
2021-08-12 13:37:39
Думающий человек на агрекалчной читке
udo
2021-08-12 13:22:42
У нас баба кричит на лежащего, что опять, гад, напился. А во Франции по-другому. Чей мужчина? Ничей. Это мой мужчина! :)
Вася
2021-08-12 12:52:54
"Ой! А кто это сделал...!?" (с)
Неравнодушный
2021-08-12 12:49:08
Расчеловечились все уже давно, никто не поможет. Мужику самому пора мозги включить, задуматься о возможных выходах из такой ситуации.
леха
2021-08-12 12:31:02
В подобных случаях я всегда обращаюсь к депутату слабуновой и она всегда помогает.
udo
2021-08-12 12:45:50
леха, спасибо за идею. Тоже буду к ней обращаться. :)
Off
2021-08-12 14:27:47
udo, сходи лучше опохмелись
Вася
2021-08-12 12:30:44
Это призыв ещё больше сплотиться
Вася
2021-08-12 12:23:59
«Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано», — сказал Шойгу.
Вася
2021-08-12 12:18:05
На зависть врагам.
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