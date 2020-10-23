Недобросовестные проститутки оставили туриста без денег и удовольствия

Мужчину, отдыхавшего в Сочи, обокрали девушки с пониженной социальной ответственностью.

Российский турист, отдохнувший в Сочи, воспользовался услугами проституток во время отпуска и был обманут. Подробности случившегося сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".



По информации издания, мужчина пригласил несколько девушек к себе в гостиницу. Когда проститутки приехали по адресу, они потребовали 100-процентную предоплату, и путешественник согласился.



Россиянин отдал им 50 тысяч рублей и ненадолго отлучился. Тогда девушки сбежали из отеля, не оказав клиенту никаких услуг. В результате туристу пришлось обратиться в полицию и пожаловаться на недобросовестность проституток.



"В настоящее время проводится проверка сведений, изложенных в заявлении гражданина", — заявили в правоохранительных органах.