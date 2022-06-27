Мужчину, подозреваемого в двух преступлениях, разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит сообщить о местонахождении подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские Петрозаводска ищут мужчину, запечатлённого на фотографии. Он может быть причастен к совершению двух имущественных преступлений.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону полиции: 8-921-018-09-05.
Конфиденциальность гарантируется.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание