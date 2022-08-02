Мужчину, подозреваемого в краже, разыскивают в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция просит сообщать сведения о личности и местонахождении.
Полицейские Петрозаводска разыскивают мужчину, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к краже.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать сведения по номеру телефона: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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