Мужчину, подозреваемого в краже, разыскивают в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция просит сообщать сведения о личности и местонахождении.

Полицейские Петрозаводска разыскивают мужчину, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к краже.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать сведения по номеру телефона: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.