Мужчину с черной сумкой разыскивают активисты Карелии

В Карелии без вести пропал Сергей Николаевич Б., 42 лет.

Как сообщили добровольцы движения «ЛизаАлерт», 29 января пропал петрозаводчанин Сергей Николаевич Б. 1982 года рождения.



На вид ему 42 года, рост 168 сантиметров, мужчина нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.



Был одет в черную куртку, коричневые джинсы, темно-коричневые ботинки.



С собой носил черную сумку. Добровольцам в поисках пропавшего нужны помощники.



Связь по телефонам: 8 968-989-17-32, 8 981-401-26-73.