Мужчину с разбитыми яйцами не пустили из Финляндии в Карелию

Житель Карелии оштрафован за попытку провезти яйца из Финляндии в Карелию, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В минувший понедельник, 8 апреля, житель Карелии, возвращаясь домой из Финляндии, пересекал границу в пункте пропуска "Вяртсиля". С собой в ручной клади он перевозил две упаковки яиц по 10 шт. Коробки были вскрыты, а яйца оказались разбиты.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз владелец сырой животноводческой продукции не имел.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.

Продукция возвращена на территорию Финляндии.