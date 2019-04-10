Мужчину с разбитыми яйцами не пустили из Финляндии в Карелию

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Житель Карелии оштрафован за попытку провезти яйца из Финляндии в Карелию, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
В минувший понедельник, 8 апреля, житель Карелии, возвращаясь домой из Финляндии, пересекал границу в пункте пропуска "Вяртсиля". С собой в ручной клади он перевозил две упаковки яиц по 10 шт. Коробки были вскрыты, а яйца оказались разбиты.
Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз владелец сырой животноводческой продукции не имел.
В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.
Продукция возвращена на территорию Финляндии.
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