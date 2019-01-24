Мужчину с собачкой оштрафовали на границе Финляндии и Карелии

Путешествующий со своей собакой северодвинец нарушил ветеринарные требования на границе, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Так, 18 января житель Северодвинска направлялся из Финляндии в Россию со своей собакой породы акита-ину и пересекал границу в международном пункте пропуска "Люття".

Питомец был чипирован, привит от бешенства и других заболеваний, но в международном ветеринарном паспорте животного отсутствовала отметка о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой в страны Таможенного союза, что является нарушением ветеринарных правил.

Как пояснил наш соотечественник в протоколе, он не смог записаться к ветврачу в Финляндии, так как в клинике не было свободного времени.

При досмотре государственным инспектором управления Россельхознадзора Карелии было установлено отсутствие у животного клинических признаков заболеваний. Собака была допущена к дальнейшему следованию.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении, которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.