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Новости. Общество
21:30, 17 Июля 2019
фото: © Fotolia / mast3r

Мужчины назвали причины, почему не женятся

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Холостяки рассказали, почему не спешат под венец.

"Мы поговорили с несколькими холостяками и выяснили, почему они не спешат под венец, даже когда все друзья давно женились и выглядят вполне довольными и упитанными", пишет lady.

Сергей, 30: "Брак лишает свободы"
Я думаю, брак сейчас — что-то вроде высшего образования. Многие пары женятся просто потому, что так надо. Ну, например, чтобы родить детей непременно в законном браке. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем вот это все — кольца, роспись, печать. Я думаю, это уже давно устаревшие ценности, которые продолжают нам навязывать просто по инерции.

Мне кажется, что когда мужчина женится, то лишается свободы. Эти мысли о свободе и ответственности, наверное, и останавливают меня от вступления в брак.

Дмитрий, 36: "Ищу идеальную женщину"
Я не хочу жениться ради того, чтобы жениться. Не вижу смысла. Я хочу найти "ту единственную", с кем можно прожить всю жизнь, как бы наивно это ни звучало.

Да, у меня довольно высокие запросы: она должна быть умная, образованная, красивая, с женской мудростью, со схожими жизненными ценностями. Но это оправданно. Я много чего добился в жизни и многое могу своей избраннице предложить, и готов обеспечить ей комфортную жизнь. Конечно, кандидаток более чем достаточно, но пока ни одна не оправдала моих ожиданий.

Так что, отвечая на вопрос "почему я не женюсь" — потому что могу жениться только на идеале. А я такового пока рядом с собой не наблюдаю.

Алмаз, 28: "Просто пока не нашел вторую половину"
Вероятность что я когда-то женюсь, конечно, есть. Иногда проскальзывает мысль, что мне и так неплохо, и можно было бы остаться заядлым холостяком, но нет. Думаю, что от этого все равно не уйти.

Мужчине так или иначе нужна вторая половина, чтобы был рядом кто-то, кто будет хранить семейный очаг, даст совет, поддержит в нужный момент. Человеку психологически это нужно. Так что на данный момент я не женат только потому, что не нашел вторую половину.

Владимир, 43: "Не вижу в этом смысла"
Меня уже, наверное, можно назвать закоренелым холостяком. Я никогда не хотел жениться и всегда открыто говорил об этом всем своим девушкам. При этом я нормально отношусь к серьезным отношениям и готов вместе жить и вести совместный быт. Но в том, чтобы куда-то идти, ставить печать и надевать кольца, я не вижу никакого смысла.

Моя девушка иногда заводит об этом разговор, но у меня аргументов всегда оказывается больше. Я не понимаю всей этой суеты с тем, чтобы непременно жениться. Мне кажется, брак — это рудимент, который скоро отомрет. В современном обществе двое людей, которые любят друг друга, вполне могут быть счастливы вместе без юридического подтверждения своих отношений.

Ильгиз, 28: "Не готов взять материальную ответственность"
Во-первых, материальная составляющая очень важна. Это одна из причин, которая меня останавливает сейчас. В традиционной модели семьи мужчина — это добытчик, как ни крути. И я понимаю, что вот сейчас не готов взять материальную ответственность за свою будущую семью.

Во-вторых, я понял, что достаточно сложно найти девушку, которая бы понимала по-настоящему, что такое "быть женой". Многие из моих знакомых девушек хотят выйти замуж либо ради статуса жены, либо из каких-то меркантильных соображений. При этом, если возвращаться к традиционным гендерным ролям, жена должна содержать быт.

Мой опыт общения показывает, что большинство современных девушек не воспитаны таким образом, не умеют, например, готовить. Не думаю, что в таком случае, они могут взять на себя роль жены и матери.

Константин, 46: "Сомневаюсь в экономической целесообразности брака"
На мой взгляд, мужчины не женятся по трем причинам. Первая — это психотравмы, испытанные в период первой любви, которые мешают строить правильные отношения. Вторая — неправильное воспитание, когда в той среде, где формировался юноша, не было правильной модели семьи, не было примеров, по какому принципу строятся отношения. А третья — мужчины сомневаются в экономической целесообразности брака.

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