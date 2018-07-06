Мужчины в Карелии пытались убить ребенка из-за телефона стоимостью 10 тысяч рублей

В Карелии 35-летний и 31-летний мужчины признаны виновными в разбойном нападении и покушении на убийство подростка.

Следствием и судом установлено, что днем 13 июня 2017 года подсудимые встретили Петрозаводске знакомого 13-летнего мальчика, привели его на второй этаж заброшенного промышленного здания, чтобы похитить у него мобильный телефон стоимостью 10 тыс. рублей.

Там они напали на подростка. Сначала ударили его кирпичом по голове, затем душили ремнем и шнурком, после чего сбросили со второго этажа здания в имеющийся в полу проем на первый этаж и скрылись с похищенным телефоном.

"Потерпевший упал на строительный мусор и остался жив, впоследствии он был обнаружен сотрудниками полиции и доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", - отметили в пресс-службе Следственного управления СК России.

Приговором суда им назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.