«Мужики, помогите!» — спасатели Карелии вместе с водителями убирали с дороги автомобиль после ДТП

На карельском серпантине столкнулись Ларгус и Газель.

О дорожной аварии в Лахденпохском районе сообщили в паблике «ЛахденпохьЯ — Навсегда!»

ДТП произошло утром в субботу, 30 сентября, у поселка Мийнала Лахденпохского района. Там дорогу не поделили Ларгус и Газель.

Автомобили после столкновения полностью перегородили проезд.

«Тещин язык, он же — Мийнальский серпантин.

Встретились Ларгус и Газель», — написали в паблике.

«Ни дня без аварии», — написал под постом один из пользователей сети.

Несколькими минутами позже в той же группе в соцсети появилось видео последствий ДТП.

«Мужики, помогите!» — водители позвали других автолюбителей, чтобы помочь спасателям убрать с дороги автомобиль после ДТП.

На месте также работали пожарные и дорожные полицейские.