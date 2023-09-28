«Мужики, помогите!» — спасатели Карелии вместе с водителями убирали с дороги автомобиль после ДТП

На карельском серпантине столкнулись Ларгус и Газель.
О дорожной аварии в Лахденпохском районе сообщили в паблике «ЛахденпохьЯ — Навсегда!»
ДТП произошло утром в субботу, 30 сентября, у поселка Мийнала Лахденпохского района. Там дорогу не поделили Ларгус и Газель.
Автомобили после столкновения полностью перегородили проезд.
«Тещин язык, он же — Мийнальский серпантин.
Встретились Ларгус и Газель», — написали в паблике.
«Ни дня без аварии», — написал под постом один из пользователей сети.
Несколькими минутами позже в той же группе в соцсети появилось видео последствий ДТП.
«Мужики, помогите!» — водители позвали других автолюбителей, чтобы помочь спасателям убрать с дороги автомобиль после ДТП.
На месте также работали пожарные и дорожные полицейские.
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