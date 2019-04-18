Мужские бороды оказались опасней собачьей шерсти

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Ученые выяснили, что в мужских бородах содержится больше бактерий, чем в собачьей шерсти.
Швейцарские исследователи пришли к неожиданному выводу о том, что в растительности на лице у мужчин больше патогенов, чем в собачьей шерсти, пишет "Собеседник".
Такие результаты ученые получили после того, как взяли пробы у нескольких десятков мужчин и сопоставили их с аналогичными бактериальными пробами, взятыми из шерсти собак.
Все без исключения пробы мужчин продемонстрировали высокое количество микроорганизмов, и лишь в двух третях проб собачьей шерсти также отмечался повышенный уровень бактерий.
Дальнейшие исследования показали, что в семи пробах, взятых с мужских бород, содержались микробы, которые представляют опасность для здоровья человека.
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