Мужские бороды оказались опасней собачьей шерсти

Ученые выяснили, что в мужских бородах содержится больше бактерий, чем в собачьей шерсти.

Швейцарские исследователи пришли к неожиданному выводу о том, что в растительности на лице у мужчин больше патогенов, чем в собачьей шерсти, пишет "Собеседник".

Такие результаты ученые получили после того, как взяли пробы у нескольких десятков мужчин и сопоставили их с аналогичными бактериальными пробами, взятыми из шерсти собак.

Все без исключения пробы мужчин продемонстрировали высокое количество микроорганизмов, и лишь в двух третях проб собачьей шерсти также отмечался повышенный уровень бактерий.

Дальнейшие исследования показали, что в семи пробах, взятых с мужских бород, содержались микробы, которые представляют опасность для здоровья человека.