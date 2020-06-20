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Мужской хор Карелии поздравил медиков (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:01, 21 Июня 2020
фото: © Паблик "Мужской хор Карелии" / vk.com/malechoir
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Мужской хор Карелии поздравил медработников с профессиональным праздником.

В пятницу, 19 июня, во дворе Городской поликлиники №4 состоялось первое в 2020 году выступление Мужского хора Карелии, которое коллектив посветил врачам, сообщается в паблике хора.

В рамках импровизированного концерта для персонала поликлиники прозвучала программа из 9 самых ярких и эмоциональных хоровых произведений.

"Мы с радостью приняли приглашение главврача поликлиники Ольги Билко и её зама Светланы Видягиной, потому что возможность лично сказать #СпасибоВрачам за их самопожертвование и героический труд – это, несомненно, огромная честь для каждого из нас", – сказал художественный руководитель и дирижёр хора Алексей Умнов.

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