Мужской хор Карелии поздравил медиков (ВИДЕО)

Мужской хор Карелии поздравил медработников с профессиональным праздником.

В пятницу, 19 июня, во дворе Городской поликлиники №4 состоялось первое в 2020 году выступление Мужского хора Карелии, которое коллектив посветил врачам, сообщается в паблике хора.

В рамках импровизированного концерта для персонала поликлиники прозвучала программа из 9 самых ярких и эмоциональных хоровых произведений.



"Мы с радостью приняли приглашение главврача поликлиники Ольги Билко и её зама Светланы Видягиной, потому что возможность лично сказать #СпасибоВрачам за их самопожертвование и героический труд – это, несомненно, огромная честь для каждого из нас", – сказал художественный руководитель и дирижёр хора Алексей Умнов.