Мужской камерный хор впервые появится в Карелии

В филармонии 1 апреля начнутся репетиции первого в истории республики профессионального мужского хора, сообщили в Минкультуры Карелии.

Идею создания такого коллектива предложил Алексей Умнов, который на протяжении долгих лет активно занимается развитием мужского хорового пения в регионе.

"Появление профессионального коллектива – это новый этап в деле популяризации академического хорового искусства в республике, которая всегда славилась своими певческими традициями, – пояснил художественный руководитель и дирижер мужского камерного хора Алексей Умнов. – Новый хор не только даст возможность большему количеству жителей Петрозаводска и районов познакомиться с культурой исконно русского мужского хорового пения, но и откроет новые горизонты для работы карельских композиторов".



На создание хора из бюджета республики выделят более 10 млн рублей.

Напомним, творческий конкурс "Две звезды" проходит в Петрозаводске.