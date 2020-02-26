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Мужской камерный хор впервые появится в Карелии

Новости. Культура
17:40, 27 Февраля 2020
фото: © паблик "Мужской камерный хор Карельской госфилармонии"
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В филармонии 1 апреля начнутся репетиции первого в истории республики профессионального мужского хора, сообщили в Минкультуры Карелии.

Идею создания такого коллектива предложил Алексей Умнов, который на протяжении долгих лет активно занимается развитием мужского хорового пения в регионе. 

"Появление профессионального коллектива – это новый этап в деле популяризации академического хорового искусства в республике, которая всегда славилась своими певческими традициями, – пояснил художественный руководитель и дирижер мужского камерного хора Алексей Умнов. – Новый хор не только даст возможность большему количеству жителей Петрозаводска и районов познакомиться с культурой исконно русского мужского хорового пения, но и откроет новые горизонты для работы карельских композиторов".

На создание хора из бюджета республики выделят более 10 млн рублей. 

Напомним, творческий конкурс "Две звезды" проходит в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-02-27 19:30:35
"На создание хора из бюджета республики выделят более 10 млн рублей" - ключевая фраза. А насколько более? а то мне дайте, я хоть блюз, хоть рэп, такие бабки за всю жизнь не заработаешь...
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