Музшколы Петрозаводска получили ксилофоны по президентскому указу

Петрозаводские школы обзавелись ксилофонами в рамках реализации указа президента России.

Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева и Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало в этом году получили ксилофоны. Инструменты приобретены в рамках реализации указа президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Играть на ксилофонах будут учащиеся отделения ударных инструментов.

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» Детской музыкально-хоровой школе и Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева также было выделено 7,2 млн рублей. Средства из федерального бюджета пошли на приобретение учебно-методических комплексов, музыкальных инструментов и другого оборудования, сообщили в мэрии города.

Ранее сообщалось, что музыкальный колледж в Петрозаводске нуждается в ремонте из-за подтопления подвала.