Музыкальный колледж в Петрозаводске нуждается в ремонте из-за подтопления подвала

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил изыскать средства на ремонт подвальных помещений Петрозаводского музыкального колледжа, которые заливают грунтовые воды.

Для того чтобы защитить подвал учреждения от грунтовых вод, разработана проектная документация на проведение работ по гидроизоляции здания. Также требуется разработать проект реконструкции вентиляционной системы колледжа. Глава республики поручил Минкульту изыскать средства на ремонт подвальных помещений, результаты которого проверит осенью. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Первоочередные задачи музыкального колледжа, который готовится к новому учебному году, обсудили в минувший вторник, 13 июля, на выездном совещании.

Как рассказал министр культуры республики Алексей Лесонен, в рамках нацпроекта «Культура» учреждение получил субсидию в размере 7 миллионов рублей на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. На часть этих средств для колледжа закуплена новая техника, идет поиск подрядчика на установку светового и звукового оборудования.

В прошлом году в музыкальном колледже был проведен монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, противопожарных дверей и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Стоимость работ составила 1,6 млн рублей. Теперь новая пожарная сигнализация появится и в общежитии колледжа.

Ранее Парфенчиков пообещал Любарскому помочь отремонтировать школы в Петрозаводске.