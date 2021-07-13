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Музыкальный колледж в Петрозаводске нуждается в ремонте из-за подтопления подвала

Новости. Общество
08:05, 14 Июля 2021
фото: Правительство Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил изыскать средства на ремонт подвальных помещений Петрозаводского музыкального колледжа, которые заливают грунтовые воды.

Для того чтобы защитить подвал учреждения от грунтовых вод, разработана проектная документация на проведение работ по гидроизоляции здания. Также требуется разработать проект реконструкции вентиляционной системы колледжа. Глава республики поручил Минкульту изыскать средства на ремонт подвальных помещений, результаты которого проверит осенью. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Первоочередные задачи музыкального колледжа, который готовится к новому учебному году, обсудили в минувший вторник, 13 июля, на выездном совещании.

Как рассказал министр культуры республики Алексей Лесонен, в рамках нацпроекта «Культура» учреждение получил субсидию в размере 7 миллионов рублей на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. На часть этих средств для колледжа закуплена новая техника, идет поиск подрядчика на установку светового и звукового оборудования.

В прошлом году в музыкальном колледже был проведен монтаж систем охранно-пожарной сигнализации, противопожарных дверей и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Стоимость работ составила 1,6 млн рублей. Теперь новая пожарная сигнализация появится и в общежитии колледжа.

Ранее Парфенчиков пообещал Любарскому помочь отремонтировать школы в Петрозаводске.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-14 09:49:41
Работать некому - все на скрипочках играют
Беня
2021-07-14 10:59:29
театральный критик, да не играют уже. Руками на музыкальных играют все меньше и меньше. Молодняк даже на гитарках уже не играет, все кнопают биты на компутере, все теперь рэперы. А поскольку битмейкеры и рэперы часто не владеют игрой на "музыкальных орудиях", они не слышат себя и часто их произведения контент звучит довольно дико :)
На днях у нас как раз одного такого местного рекламировала "Столица".
Не смотря на то шо меня самого в детстве до полусмерти замучили в музыкалке, я считаю музыке детей надо продолжать учить :)
юнипер95
2021-07-14 09:43:27
партия Новые люди может пропиариться на этой теме, плюс Ульянов и Захарчук, ярые коммунситы-грудининцы придут на помощь
кир
2021-07-14 08:31:40
Метро для сточных вод придется копать под городом. Не играет роли хотите вы или нет. Вопрос денег и времени.
Беня
2021-07-14 10:42:38
кир, метро для сточных вод называется "коллектор сточных вод". Не путать с коллектором просроченных кредитов :)
кир
2021-07-14 11:18:19
Беня, для двидки в халате понятнее будет.
David.
2021-07-14 10:07:35
киранутый-иди работай, бот-бездельник!
gaudealis
2021-07-14 08:25:08
Студентов почти не осталось. Может, пора закрывать данное учреждение?
Кстати: это здание ведь ремонтировали не так давно. Нельзя было в тот раз всё по уму сделать, не?
Гость
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