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Парфенчиков пообещал Любарскому помочь отремонтировать школы в Петрозаводске

Новости. Общество
07:15, 08 Июня 2021
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Для ремонта школ карельской столицы совместно с администрацией города будет разработана отдельная программа, сообщил глава Карелии.

О договоренности, которая была достигнута 7 июня на выездном совещании с мэром города Владимиром Любарским, Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети.

Глава Карелии отметил, в последние годы вопросам энергосбережения и утепления образовательных учреждений уделяется особое внимание. Правительство республики начало эту работу в районах республики, в первую очередь — северных. В серьезных вложениях нуждаются и петрозаводские школы, считает руководитель региона.

«В большинстве из школ уже установили современные теплоузлы с погодозависимой автоматикой, заменили часть окон. Теперь на очереди глобальные работы. Так, например, с помощью федеральной субсидии в школе № 25 в этом году капитально отремонтируют кровлю. Это самый важный этап, без которого нет смысла двигаться дальше. К первому сентября обновленной должна встретить учеников и школа № 20. Здесь частично приведут в порядок фасад, свесы кровли, водостоки и отмостку», - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, во фрадковской школе № 9, старейшей кирпичной школе города, ремонтные работы начнутся с фасада здания. В последний раз фасад образовательного учреждения, готовящегося отпраздновать 85-летие, ремонтировали в 60-е годы.

«Кстати, во время встречи родилась идея увековечить память известного выпускника школы – Героя Советского Союза, одного из самых результативных снайперов Великой Отечественной, Владимира Пчелинцева. Его бюст можно было бы установить рядом со школой, а именем назвать одну из новых улиц города. Такие школы – это наша история, они вписаны в архитектурный облик Петрозаводска, и нам крайне важно их сохранить», - считает глава Карелии.

Ранее сообщалось, власти вложат 8,5 млн рублей в ремонт разрушающегося здания школы в Петрозаводске.

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