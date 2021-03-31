Власти вложат 8,5 млн рублей в ремонт разрушающегося здания школы в Петрозаводске

Деньги на демонтаж аварийного спортивного зала, ремонт кровли и фасада петрозаводской школы № 14 будут направлены из республиканского и городского бюджетов.

Власти направят деньги на демонтаж аварийного спортзала, ремонт кровли и разрушающихся частей фасада школы № 14 в Петрозаводске. Об этом сообщил в соцсети министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минобразе региона, на демонтаж спортзала из муниципального бюджета будут выделены 3 млн 75 тыс. рублей. На ремонт кровли и фасада 5,5 млн рублей будут направлены из казны Карелии.

Как сообщил Роман Голубев, с 2015 года спортзал школы № 14 закрыт из-за угрозы обрушения: на стене под потолком образовалась трещина в несущей кирпичной кладке.

"Администрация города и школы в течение месяца представят в Минобразования и спорта Карелии проект будущего спортзала", - заключил Голубев.

Ранее сообщалось, что власти направят 23 млн рублей на ремонт ветхих спортзалов в районных школах Карелии.