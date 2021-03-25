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Власти направят 23 млн рублей на ремонт ветхих спортзалов в районных школах Карелии

Новости. Общество
10:17, 26 Марта 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что в нынешнем году федеральные и региональные власти намерены улучшить условия для занятий спортом в школах.

Ремонт предполагается выполнить в 17 учебных заведениях. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

"В этом году по нацпроекту "Образование" работы по созданию нормальных условий для занятий физкультурой и спортом будут проведены в 17 образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах Карелии. На эти цели предусмотрено более 23 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов", - заявил он.

Сообщается, что в семи школах отремонтируют спортзалы, в пяти закупят новый инвентарь и обновят уличную спортивную инфраструктуру, еще в пяти учреждениях будут развивать школьные спортивные клубы.

В прошлом году на ремонт и оснащение спортзалов в школах по нацпроекту "Образование" было направлено более 22 млн рублей, сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что Парфенчикову понравился ремонт актового зала в петрозаводском Лесотехникуме.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-26 11:33:29
Этому,с Кареллеспрома,премию больше дали.
карел
2021-03-26 11:42:14
Вася, он же не один там был , а трое . поэтому и сумма больше .
Off
2021-03-26 10:46:56
Интересно..сколько денег дойдет , до самих спортзалов?
кир
2021-03-26 10:25:52
Деньги московские. Ничего вы сами не можете.
Гость
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