Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще два человека, больных коронавирусом, скончались в Карелии 2
25.03.2021 09:25
Два грузовика лоб в лоб встретились на трассе в Карелии – есть пострадавшие 3
25.03.2021 09:42
Сразу три законопроекта о повышении пенсий работающим пенсионерам "зарубили" в Госдуме 13
25.03.2021 08:47
Жительница Петрозаводска, мечтавшая научиться рисовать, попалась на удочку мошенникам 3
25.03.2021 18:40
Парфенчиков присвоил почетные звания любимым артистам театров Карелии 7
25.03.2021 18:20
Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии 23
25.03.2021 10:17
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях 48
25.03.2021 09:15
В Петрозаводске джек-рассел-терьер с хозяйкой пострадали от зубов бойцовского пса 1
25.03.2021 14:40

Парфенчикову понравился ремонт актового зала в петрозаводском Лесотехникуме

Новости. Общество
08:20, 26 Марта 2021
фото: пресс-служба правительства Карелии
Загрузка...

В помещении установили современное оборудование, удобные кресла и сделали косметический ремонт.

Глава Карелии Артур Парфенчиков высоко оценил результат ремонта актового зала петрозаводского Лесотехнического техникума, сообщили в правительстве республики.

Зал на 500 мест получил новые пластиковые окна, покрытие стен, пола и потолка. Здесь установлены яркие энергосберегающие светильники, комфортные современные кресла. При проведении ремонта были учтены все современные противопожарные и санитарные требования. Руководство техникума отремонтировало не только сцену, но и подсобные помещения для артистов: под сценой предусмотрен ряд комнат, в которых планируют оборудовать комнату отдыха, гримерную, помещение для инвентаря. Особое внимание уделено ремонту кровли, чтобы надежно защитить обновленные помещения от холода и влаги.

"В 2024 году техникуму будет 100 лет. Лестех – старше, чем сама система профобразования в России. К этому событию мы подошли со всей ответственностью: разработали дорожную карту, начали реконструкцию и ремонт учреждения, обновление материально-технической базы, продолжаем активно налаживать сотрудничество с ведущими лесозаготовительными предприятиями. Так, например, в этом году мы закончили ремонт актового зала. В следующем году продолжим: ремонт спортивного зала и заявимся в федеральный реестр спортивных сооружений. Кроме того, начали ремонт общежития. Там мы заменили теплоузел, окна и систему вентиляции. Следующий этап – ремонт этажей", − поделился планами по дальнейшему благоустройству Лесотехнического техникума директор учреждения Олег Лутфуллин.

Теперь Лесотехнический техникум обладает одним из самых крупных и современных актовых залов в республике, готовых принимать форумы, конференции и другие мероприятия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

25.03.2021 09:28
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 13
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

25.03.2021 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 6
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»