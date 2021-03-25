Парфенчикову понравился ремонт актового зала в петрозаводском Лесотехникуме

В помещении установили современное оборудование, удобные кресла и сделали косметический ремонт.

Глава Карелии Артур Парфенчиков высоко оценил результат ремонта актового зала петрозаводского Лесотехнического техникума, сообщили в правительстве республики.

Зал на 500 мест получил новые пластиковые окна, покрытие стен, пола и потолка. Здесь установлены яркие энергосберегающие светильники, комфортные современные кресла. При проведении ремонта были учтены все современные противопожарные и санитарные требования. Руководство техникума отремонтировало не только сцену, но и подсобные помещения для артистов: под сценой предусмотрен ряд комнат, в которых планируют оборудовать комнату отдыха, гримерную, помещение для инвентаря. Особое внимание уделено ремонту кровли, чтобы надежно защитить обновленные помещения от холода и влаги.

"В 2024 году техникуму будет 100 лет. Лестех – старше, чем сама система профобразования в России. К этому событию мы подошли со всей ответственностью: разработали дорожную карту, начали реконструкцию и ремонт учреждения, обновление материально-технической базы, продолжаем активно налаживать сотрудничество с ведущими лесозаготовительными предприятиями. Так, например, в этом году мы закончили ремонт актового зала. В следующем году продолжим: ремонт спортивного зала и заявимся в федеральный реестр спортивных сооружений. Кроме того, начали ремонт общежития. Там мы заменили теплоузел, окна и систему вентиляции. Следующий этап – ремонт этажей", − поделился планами по дальнейшему благоустройству Лесотехнического техникума директор учреждения Олег Лутфуллин.

Теперь Лесотехнический техникум обладает одним из самых крупных и современных актовых залов в республике, готовых принимать форумы, конференции и другие мероприятия.