Музыкальная шутка из 90-х «выстрелила» в Карелии спустя 30 лет

Команда скейтбордистов модного бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения последних советских лет.

Когда известный петрозаводский журналист Андрей Лось записывал в декабре 1990 года в студии Карельского телевидения песенку с незатейливым названием «Мальчик Бой», он, как говорится, и не представить не мог, что спустя тридцать лет эта музыкальная шутка заинтересует команду скейтбордистов, выступающих под брендом популярного американского производителя спортивной одежды и обуви Vans. Они сняли в Петрозаводске клип, в котором запечатлели свои трюки на городских улицах и набережной Онежского озера, а их музыкальным сопровождением неожиданно стал «Мальчик Бой» из карельского телеэфира последних советских лет.

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