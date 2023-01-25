Музыкальный сюрприз подготовили школьники в районе Карелии для ветерана Сталинградской битвы (ВИДЕО)

В Медвежьегорском районе школьники песней поздравили Клавдию Ивановну Голованову – участницу Сталинградской битвы, которая вынесла с поля боя десятки раненых бойцов.

Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, сегодня особая дата для нашей страны. 80 лет назад завершилась Сталинградская битва. Одна из самых ожесточенных и кровопролитных за весь XX век. 200 дней беспрерывных боев, когда сражались за каждую улицу, каждый дом. Победа в Сталинграде стала переломной в Великой Отечественной войне.

«В Карелии живут три участника Сталинградской битвы. Алексей Федорович Шошин был танкистом, освобождал не только Сталинград, но и Днепропетровск, сражался на Курской дуге, участвовал в боях за Берлин. Павел Павлович Плотников – гвардии полковник в отставке, прошел всю войну. В прошлом году отметил 104-й день рождения! Клавдия Ивановна Голованова спасла десятки раненых бойцов, выносила их под пулями с поля боя. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны! За мужество и героизм, за беспримерную любовь к родине мы благодарим всех, кто тогда выстоял», - сказал слова поздравления Артур Парфенчиков и отметил, что Медвежьегорске школьники по-особенному поздравили участницу войны Клавдию Ивановну Голованову.