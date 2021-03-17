Музыкальный театр Карелии покажет зрителям сразу два новых балета

Премьера двух одноактных балетов "Серенада" и "Другие" состоится на сцене Музыкального театра республики в один вечер.

В пятницу, 19 марта, зрителей познакомят со спектаклями "Серенада" на музыку Антонина Дворжака и "Другие" на музыку современного финского композитора Харри Вессмана. Полностью противоположные по хореографическому языку постановки позволяют в один вечер взглянуть на балет с совершенно разных сторон, считают в Музыкальном театре Карелии.

Балет "Другие" - это совместный российско-финляндский творческий проект. Современный финский композитор Харри Вессман написал музыку для постановки, осуществить которую Музыкальный театр пригласил молодого хореографа из Санкт-Петербурга Валерию Каспарову. Танцовщикам предстоит рассказать историю далекого северного народа, на чьей земле внезапно оказывается Чужой. Язык современного танца, который предлагает исполнителям хореограф, очень эмоционален. Его внутренняя опора – глубокий психологический конфликт героев, каждое движение наполняется особенным значением, а в основу сложной техники ложатся прежде всего психологические смыслы. История, рассказанная на сцене, выступает актуальным социальным высказыванием.

Балет "Другие" труппа Музыкального театра готовила к своим большим гастролям в Хельсинки. Пандемия пока не дает осуществиться этому проекту, и визит карельского балета в Финляндию откладывается. В день премьеры театр проведет международную онлайн-трансляцию, и финские зрители смогут присутствовать на рождении нового спектакля.

"Серенада", напротив, не пытается рассказать зрителю никакой истории. Вдохновляясь романтикой партитуры Дворжака, хореограф Кирилл Симонов создает на сцене картину непрерывного и невесомого движения, где музыка выступает основным партнером хореографа, а танец и звук равнозначны. В абсолютном минимуме декораций свет и цвет становятся помощниками танцовщиков в разговоре со зрителем, в разговоре, где главное слово принадлежит не разуму, а чувству. Кирилл Симонов называет свой спектакль приношением Джорджу Баланчину, великому хореографу, создателю нового художественного направления в искусстве – неоклассицизма, вернувшему на балетную сцену чистый танец. В "Серенаде" хореограф дает возможность публике отложить на время работу разума в оценке происходящего на сцене и довериться своему чувственному восприятию, и тогда, по его словам, встреча со спектаклем вполне может заменить сеанс психотерапии.

В одноактных балетах "Другие" и "Серенада" занята вся балетная труппа Музыкального театра.