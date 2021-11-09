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Музыкальный театр Карелии представит «Русалку» в формате мультимедиаоперы

Новости. Культура
14:57, 09 Ноября 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии

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Большой театр республики запускает цикл «Открывая оперу», где зрителей познакомят с серией мини-спектаклей с художественным обозрением знаменитых оперных произведений в современном формате.

Новый проект театр представит зрителям уже 13 ноября. Зрители увидят мультимедиаоперу «Русалка». «Русалка» — произведение известное в первую очередь благодаря поэме Пушкина с одноименным названием. Композиторы тоже не оставили драму брошенной и утопившейся девушки без внимания. Русский композитор Александр Даргомыжский и чех Антонин Дворжак создали в разное время своих «Русалок» — драматичные и проникновенные оперы. Предположив, что не всегда современный зритель имеет возможность познакомиться с этими шедеврами в полном объеме, да и театр не всегда сможет позволить себе иметь эти произведения в афише, в Музыкальном театре Карелии решили представить зрителям своеобразное художественное обозрение этих шедевров.

Мультимедиаопера «Русалка» включает в себя живое исполнение самых выразительных фрагментов этих опер в исполнении солистов и хора, а также поэтический текст Пушкина. В спектакле принимают участие заслуженная артистка Карелии Елена Сапегина (Негосударственный авторский театр «Ad Liberum») и Александр Галиев (Театр драмы Карелии «Творческая мастерская»).

В качестве художественного оформления спектакля использованы работы художника 19 века Константина Изенберга — его силуэтные рисунки считаются самыми известными иллюстрациями к пушкинской «Русалке». В день премьеры, 13 ноября, в мультимедиаопере «Русалка» силуэты Изенберга оживут у зрителей на глазах. Современные средства медиапроекции позволят создать на театральной сцене эффект живых декораций и сохранить при этом аутентичный стиль автора этих изображений. Для создания медиаоперы они были вручную отрисованы и анимированы театральными художниками. Каждая картина содержит от 20 до 50 силуэтных элементов. Всего было сделано около 400 рисунков и около 1000 анимаций движений.

«Русалка» станет первым спектаклем в цикле «Открывая оперу». В этом сезоне в театре также планируют познакомить зрителей в подобным формате со «Снегурочкой» и «Русланом и Людмилой». Спектакли поставлены на малой сцене. Поэтому в продаже на них будет только по 100 билетов.

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