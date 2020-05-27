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Музыкальный театр Карелии завершает сезон

Новости. Культура
12:50, 28 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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По предварительным планам новый сезон начнется 4 сентября, сообщили в пресс-службе Музыкального театра Карелии.

Уже с 16 марта сцена театра пустует, артисты работают в режиме индивидуальных занятий, а спектакли театра можно увидеть только в онлайн-трансляциях. Ситуация с ограничениями, вызванными эпидемией, сильно ударила и по материальному положению театра, и по творческому процессу, нарушив планы и внеся коррективы в выпуск спектаклей и график поездок. 

Начать новый сезон Музыкальный театр Карелии планирует большим гала-концертом звезд театра. 

Уже в середине сентября состоится премьера оперетты И. Кальмана "Принцесса цирка" – долгожданной постановки, выпустить которую в мае помешала эпидемиологическая обстановка. Режиссер-постановщик спектакля – народный артист России Юрий Александров, уже десять лет являющийся бессменным руководителем карельской оперы.

До Нового года Музыкальный театр планирует также выпустить балетную премьеру. Это будет "Вальпургиева ночь" Ш. Гуно в постановке Кирилла Симонова. Премьера одноактного балета, написанного как хореографическая картина к опере "Фауст", была намечена на апрель, теперь показ состоится осенью.

В канун новогодних праздников театр пригласит юных зрителей на премьеру сказки "Стойкий оловянный солдатик". 

Оперу "Царская невеста" Н. А. Римского-Корсакова планирует к выпуску Георгий Исаакян. 

В связи с действующими ограничениями открытым пока остается вопрос о гастролях – о том, куда поедут карельский балет и опера со своими спектаклями и какие столичные театры получат возможность выступить в Петрозаводске. К сожалению, Музыкальный театр был вынужден отменить свои выступления в Санкт-Петербурге и в Хельсинки, возможность гастролей пока остается под вопросом.

В октябре на "Золотую маску" в Петрозаводск приедет театр "Мастерская Петра Фоменко" со спектаклем "Сон в летнюю ночь" и петербургский театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова со спектаклем "Довлатов". Начать продажу билетов на эти спектакли планируется в августе.

В новом сезоне Музыкальный театр намерен провести и фестивали "ОпераVita" и "Nord Dance", снискавшие огромный успех у публики и планируемые как регулярные. Время их проведения будет объявлено позднее.

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