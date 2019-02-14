Музыкальный театр приглашает зрителей отведать "Любовный напиток"

В День святого Валентина на сцене Музыкального театра Карелии будет показана комедия "Любовный напиток" из мирового оперного репертуара.

Режиссер спектакля народный артист России Юрий Александров максимально и с легкостью наполняет этот музыкальный мир сценической жизнью. В итальянской деревушке, где происходит действие, появляется множество забавных персонажей: юные девушки и проходимцы, комичные старики и старухи, солдаты и горожане, – все они принимают активное участие в любовной истории главных героев.

Его толкование знаменитой оперы Доницетти даже не дает возможности зрителям осознать, какого высоко уровня вокала требует этот шедевр бельканто. "Мы играем в театр, забавляемся сами и забавляем зрителя", - говорит режиссер.

Сегодняшний показ спектакля, приуроченный ко Дню всех влюбленных, собрал, пожалуй, лучшие голоса Музыкального театра. В главных ролях Эльвина Муллина, Андрей Блаховский, Чингиз Кадыров. Дирижирует спектаклем главный дирижер театра Михаил Синькевич.

Начало спектакля в 19.00.