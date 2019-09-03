Музыкальный троллейбус проедется по Петрозаводску

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Коллектив "Кантеле" проведет в Петрозаводске акцию "музыкальный троллейбус" и даст праздничный концерт, сообщили в пресс-службе ансамбля.
В среду, 4 сентября, в 15.05 от Троллейбусного управления отправится в рейс по маршруту №8 необычный "музыкальный троллейбус", в салоне которого будут выступать артисты "Кантеле".
Жители и гости Петрозаводска получат уникальную возможность добраться до своего пункта назначения и побывать на концерте легендарного коллектива, оплатив только проездной билет.
В четверг, 5 сентября, "Кантеле" приглашает всех желающих в Музыкальный театр Карелии на праздничный концерт "Песня радости".
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