Музыкальный троллейбус проедется по Петрозаводску

Коллектив "Кантеле" проведет в Петрозаводске акцию "музыкальный троллейбус" и даст праздничный концерт, сообщили в пресс-службе ансамбля.

В среду, 4 сентября, в 15.05 от Троллейбусного управления отправится в рейс по маршруту №8 необычный "музыкальный троллейбус", в салоне которого будут выступать артисты "Кантеле".



Жители и гости Петрозаводска получат уникальную возможность добраться до своего пункта назначения и побывать на концерте легендарного коллектива, оплатив только проездной билет.



В четверг, 5 сентября, "Кантеле" приглашает всех желающих в Музыкальный театр Карелии на праздничный концерт "Песня радости".