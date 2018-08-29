Музыкант сыграет на рояле на озере в мраморном каньоне "Рускеала"

В Карелии 8 сентября в горном парке "Рускеала" состоится сольный концерт санкт-петербургского композитора и пианиста Павла Андреева под названием "Рояль в каньоне. Возвращение".

"Уникальность проекта в том, что концерт пройдет в центре горного озера Мраморного каньона: на плавающем понтоне будет размещен рояль, на котором Павел Андреев исполнит композиции из своего нового альбома "Синергия". Благодаря акустике мраморного каньона, гости смогут слушать музыку из любой точки горного парка", - отметили организаторы.

В один день, 8 сентября, музыкант даст три концерта: в 12.00, 18:00 и 22:00. Самым ярким будет эксклюзивный концерт в 22.00, который пройдет после официального закрытия горного парка.

"Он будет сопровождаться включением завораживающей подсветки Мраморного каньона, а в конце выступления небо над каньоном озарится огнями красочного фейрверка", - рассказали организаторы мероприятия.

Стоимость билетов на концерт в 12.00 и 18.00 (включают стоимость входа в горный парк) - 500 руб, на концерт в 22.00 - 750 руб.