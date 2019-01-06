Музыкантов, пишущих песни, ждут на грандиозном проекте Петрозаводска "Pajot"

Начался прием заявок в новый музыкальный проект талантов города Петрозаводска - "Pajot".

На базе профкома институт филологии в этом году создает новый грандиозный музыкальный проект "Pajot" (в переводе с карельского "Песни").

Суть проекта в том, что два музыкальных продюсера наберут команды по 5 музыкантов, пишущих песни, поработают с ними месяц. После этого будет концерт со зрительским голосованием. Лучшие участники отправятся в гастрольный тур.

Приём заявок в новый музыкальный проект талантов города Петрозаводска - "Pajot" уже открыт, сообщается в паблике конкурса.

"Ты классно поёшь? Пишешь свои песни? Хочешь стать артистом большой сцены, но не знаешь, как это сделать?

Не упусти свой шанс! Заполняй анкету!" - призывают авторы проекта и сообщают, что к кастингам допускаются лица от 16 (строго) до 25 лет.