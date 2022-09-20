МВД Финляндии выделит €6 млн на строительство заграждения на границе с Россией

Строительство заграждения на российско-финской границе может начаться уже в этом году.

Министерство внутренних дел страны планирует вложить в проект 6 € млн, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

По ее данным, если проект быстро получит необходимое финансирование, возведение «пробного участка» заграждения на юго-восточной границе Финляндии может начаться уже в этом году и завершиться к весне 2023 года. В процессе пограничная служба рассчитывает получить информацию об оптимальной технике постройки приграничных заграждений, необходимых технологиях обеспечения безопасности, а также проверить материалы на устойчивость к зимним температурам. Также планируется установка специального технического оборудования для наблюдения за объектом и строительство нового участка проезжей части в приграничной зоне.

Новое заграждение потребует предварительного обсуждения с владельцами приграничных участков. Согласно обновленному закону о пограничной охране, принятому в июле прошлого года, владельцы земли в пограничной зоне обязаны разрешить строительство забора или другого барьера на своей территории за счет государства, если это необходимо для поддержания безопасности границы.

Пограничная служба республики планирует оградить только 10-20% границы протяженностью 1 300 км. Таким образом, длина заграждения составит от 130 до 260 км.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала планы по возведению ограждений на некоторых участках границы с Россией.