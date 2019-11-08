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Новости. Общество
20:40, 08 Ноября 2019
фото: pixabay.com / tookapic

МВД готовит поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

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Министерство внутренних дел России готовит поправки об уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду наркотических средств в интернете.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на информацию федерального портала нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”", — отмечается на портале.

Поясняется, что необходимость установления уголовной ответственности связана с особой опасностью пропаганды наркотических средств в интернете.

"Сеть Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения. В результате такой пропаганды в потребление и незаконный оборот наркотиков вовлекаются новые лица", — говорится в сообщении.

В среду 30 октября депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств, устанавливающий ответственность за подобные нарушения в интернете: штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, а также лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Позднее он был возвращён авторам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств в сети. Сенатор Андрей Клишас после этого предложил ввести уголовную ответственность за склонение в интернете к употреблению наркотиков до 15 лет лишения свободы по аналогии со статьями УК за аналогичные нарушения.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии серийный вор-"домушник" тратил все деньги на наркотики

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