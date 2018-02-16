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Новости. Общество
20:40, 16 Февраля 2018

МВД придумало новый способ, как лишить водителей прав

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МВД хочет лишать прав за нарушение одних и тех же пунктов ПДД более трех раз за год.

МВД России предлагает лишать водительских удостоверений на срок от года до полутора лет за нарушение более трех раз в течении года одних и тех же предписаний правил дорожного движения.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, предлагается ввести соответствующее дополнение в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

"Предлагается главу 12 КоАП ("Административные правонарушения в области дорожного движения") дополнить статьей 12.38 ("Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством"). Предлагается лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за совершение административных правонарушений, привлекать к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

По его словам, нарушения ПДД не будут считаться повторными, если будут зафиксированы камерами.

Также в МВД добавили, что планируется повысить штраф и для тех, кто садится за руль без водительских удостоверений. Сейчас предусмотрен штраф за данное правонарушение до 15 тыс. рублей, его предлагается повысить в два раза - до 30 тысяч рублей. "Учитывая, что диспозиция проектируемой статьи предусматривает административное наказание за неоднократное совершение конкретных правонарушений, предлагаемые нововведения нельзя назвать балльной системой", - добавили в ведомстве.

Госдума в 2016 году приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит административную ответственность за нарушение более трех раз в год одних и тех же правил дорожного движения. Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости более чем на 40, 60 и 80 км/ч, въезд на железнодорожный переезд или его пересечение на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет или вопреки запрету регулировщика, невыполнение требования ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, и ряде других нарушений.

Как сообщили в МВД, второе чтение данного законопроекта запланировано к рассмотрению в весеннюю сессию этого года.

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