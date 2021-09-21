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МВД Карелии: Никакого похищения людей не было (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:10, 29 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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В МВД Карелии прокомментировали видеозапись, где неизвестные люди в центре Петрозаводска провели силовой захват двух мужчин.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сегодня утром, 29 сентября, была опубликована видеозапись, на которой было запечатлено, как на проспекте Ленина, ночью, в 00.30, неизвестные люди подъехали на белом автомобиле Volkswagen и провели силовое задержание двух мужчин, долго стоявших и беседовавших на углу дома №37.

В паблике в комментарии к видео было написано: «Лихие 90-е возвращаться. Стали очевидцами, как скрутили двух ребят и увезли в неизвестном направлении... В полицию заявили».

В МВД Карелии пояснили «Столице на Онего», что никакого похищения в Петрозаводске не было, как и заявления о пропаже людей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NEZITIC
2021-09-29 14:25:25
навальнят задержали, вот либерасты-агрекалчанутые и завыли. Работайте, братья!
Гриша
2021-09-29 14:16:06
фукусятина стопроцентная
Саныч
2021-09-29 14:16:05
А что тогда было?
Гость
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