МВД Карелии объявило имена трех своих лучших сотрудников (ФОТО)

МВД по Республике Карелия подвело итоги конкурса "Сотрудник года".

Первое место присудили подполковнику полиции Владимиру Агееву, который занимает должность заместителя начальника отдела - начальника отделения ОООП УОООП МВД по Республике Карелия. Он служит в органах внутренних дел более 20 лет, из них большую часть времени отдал патрульно-постовой службе.

Второе место заслужил старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Костомукша Артем Малинен.

"Артем Евгеньевич уже становился победителем ведомственного конкурса – "Народный участковый – 2019" и вновь продемонстрировал, что пользуется авторитетом среди граждан и поддержавших его коллег", - сообщили в пресс-сужбе МВД.

На третьем месте - инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску Алеся Латыпова.