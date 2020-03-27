МВД Карелии приглашает детей поучаствовать в конкурсе рисунков

Представленная работа должна быть посвящена юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщили в МВД Карелии.

МВД Карелии приглашает школьников и дошколят принять участие в конкурсе детского рисунка.

Представленная работа должна быть посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и выполнена на альбомном листе формата А4. В приложении необходимо указать фамилию, имя, отчество и возраст автора, телефон для связи и название работы.

Рисунки в электронном виде (формат JPEG, PDF) принимаются до 20 апреля по электронному адресу: mvd10@mvd.gov.ru с пометкой "Конкурс Победы".