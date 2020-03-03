МВД Карелии прокомментировало убийство в полицейской машине

По факту смерти задержанного гражданина в автомобиле патрульно-постовой службы полиции в МВД Карелии назначена служебная проверка, сообщили в ведомстве.

"В случае установления вины сотрудников полиции, они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а также ответственности, предусмотренной законом", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Следственный комитет Карелии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который будучи задержанным сотрудниками полиции напал на другого задержанного в служебном автомобиле.

Напомним, в Петрозаводске в полицейской машине произошло убийство: участник драки зарезал оппонента сразу после задержания на улице столицы Карелии.