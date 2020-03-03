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МВД Карелии прокомментировало убийство в полицейской машине

Новости. Криминал
18:20, 03 Марта 2020
фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов
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По факту смерти задержанного гражданина в автомобиле патрульно-постовой службы полиции в МВД Карелии назначена служебная проверка, сообщили в ведомстве.

"В случае установления вины сотрудников полиции, они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а также ответственности, предусмотренной законом", - говорится в сообщении министерства.

Ранее Следственный комитет Карелии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который будучи задержанным сотрудниками полиции напал на другого задержанного в служебном автомобиле.

Напомним, в Петрозаводске в полицейской машине произошло убийство: участник драки зарезал оппонента сразу после задержания на улице столицы Карелии.

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Комментарии

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новый
2020-03-03 22:01:58
Изя, ты так уверенно перечисляешь фамилии. И про рыбу, и про головы. Сдается мне, мил человек..
Изя
2020-03-03 20:51:25
Гармашов , Дешевулин , Красовский не засиделись в МВД ? Не пора ли на пенсию после таких и ранее ЧП , в подчинённых подразделениях ?????????? Рыба то гниёт с головы (((((((((((((((
Гость
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