Реклама
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
Сегодня 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
Сегодня 16:03
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11

МВД Карелии: задержанный умер в отделе полиции во время проведения реанимационных мероприятий

Новости. Происшествия
21:25, 21 Сентября 2021
фото: Youtube.com / Департамент здравоохранения Москвы, ролик "Едет жизнь!" / кадр из видео

Новости партнеров

В МВД Карелии рассказали подробности ЧП в Костомукше, где в отделе полиции скончался задержанный.

«В ночь на 21 сентября 2021 года при обходе помещений дежурный изолятора временного содержания ОМВД России по Костомукше обнаружил, что один из задержанных, находившийся в одиночной камере, нанес себе телесные повреждения. На место была незамедлительно вызвана бригада скорой помощи. При проведении реанимационных действий гражданин скончался. Министром внутренних дел по Республике Карелия генерал-майором полиции Дмитрием Сергеевым назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Следком рассказал, что тело мужчины было обнаружен ночью в камере, у мужины имелись телесные травмы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»