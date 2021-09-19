МВД Карелии: задержанный умер в отделе полиции во время проведения реанимационных мероприятий

В МВД Карелии рассказали подробности ЧП в Костомукше, где в отделе полиции скончался задержанный.

«В ночь на 21 сентября 2021 года при обходе помещений дежурный изолятора временного содержания ОМВД России по Костомукше обнаружил, что один из задержанных, находившийся в одиночной камере, нанес себе телесные повреждения. На место была незамедлительно вызвана бригада скорой помощи. При проведении реанимационных действий гражданин скончался. Министром внутренних дел по Республике Карелия генерал-майором полиции Дмитрием Сергеевым назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Следком рассказал, что тело мужчины было обнаружен ночью в камере, у мужины имелись телесные травмы.