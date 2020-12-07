МВД назвало основания для отказа в сдаче экзамена на права

Ученикам автошкол откажут в сдаче экзамена, если сведения о них не дошли до МВД.

Если автошкола не предоставит полиции сведения о своих учениках, их не допустят к сдаче экзаменов на права, следует из проекта приказа МВД, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ведомство решило обязать автошколы передавать в полицию информацию о кандидатах в водители в течение пяти рабочих дней с начала учебы — сейчас этот срок составляет месяц.

Как отмечается в документе, "отсутствие сведений об учебной группе, представляемых в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего порядка", является основанием для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы.

В частности, речь идет о списке лиц, проходящих обучение в группе (с ФИО, паспортными данными и другой информацией о кандидатах).

Помимо этого, поводом для отказа станет отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (эта норма есть и в старом приказе).

Планируется, что новый документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.