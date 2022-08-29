МВД опубликовало видеозапись с подозреваемыми в уличной краже в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности подозреваемых в краже в центре города.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Преступление было совершено 23 августа в районе перекрестка улицы Кирова и проспекта Ленина. Обстоятельства полиция не раскрывает.

МВД опубликовало видеозапись с камеры уличного наблюдения, на которой видны двое идущих по улице молодых людей. Один из них держит подмышкой чемодан.

«Изображенные на видеозаписи мужчины могут быть причастны к совершению преступления», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 426 81 77, 8 921 011 86 96.