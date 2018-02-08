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Новости. Общество
22:00, 08 Февраля 2018

МВД предлагает ужесточить уголовное наказание за пьяную езду

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МВД России предлагает в два раза ужесточить уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде.

"Предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет, размер штрафа до пятисот тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ", - сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, реализация указанных изменений позволит "повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение".

Она отметила, что, по мнению экспертов ведомства, повторные нарушения Правил дорожного движения (ПДД) водителями обусловлено отсутствием реальной угрозы серьезного наказания.

"Кроме того, их мотивацию к строгому соблюдению ПДД снижает невозможность органов предварительного расследования избирать в отношении подозреваемых (обвиняемых) меру пресечения в виде заключения под стражу, так как максимальное наказание установлено в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказала Волк.

"В результате "пьянство за рулем" остается одной из основных угроз безопасности дорожного движения и причиной смертности при дорожно-транспортных происшествиях, а имеющиеся меры ответственности являются недостаточными", - сказала она.

По ее словам, число дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения, в 2015 году составило 16358, в 2016 - 16835, за 11 месяцев 2017 года - 14366.

"Текст проекта Федерального закона "О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов", - добавила Волк.

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