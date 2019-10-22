МВД России намерено прибегнуть к помощи искусственного интеллекта в работе

Министерство внутренних дел готово сделать прорыв в области использования искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

Ведомству, которое использует огромные массивы информации, необходимы новые технологии, сообщил замглавы МВД Виталий Шулика на заседании круглого стола "Цифровая полиция" в рамках международной выставки "Интерполитех".

"Искусственный интеллект без цифровых технологий невозможен. Я думаю, что мы совместно с теми, кто готов к нам примкнуть, сделаем серьезный прорыв, потому что при огромном объеме информации нам нужны модели [искусственного интеллекта], которые сотрудники будут анализировать и выдавать рекомендации", - цитирует ТАСС заместителя главы МВД РФ.

МВД тщательно мониторит всю ситуацию в других странах, где используется искусственный интеллект на службе в органах внутренних дел, об этом на заседании сообщил первый замначальника Главного информационного-аналитического цента (ГИАЦ) МВД Владимир Агеев.

"На мой взгляд, у полиции и органов безопасности нет выбора, и в любом случае мы обязаны развивать искусственный интеллект и брать его на службу. Например, в США есть робот, который патрулирует улицы, в Дубае есть цифровой полицейский участок для приема заявлений граждан без участия сотрудников полиции. Мы в ГИАЦ стараемся все моменты, связанные с использованием искусственного интеллекта, мониторить, участвуем в различных отечественных и зарубежных конференциях", - сказал он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на развитие цифровых технологий в бюджете на ближайшие годы предусмотрено 1,6 трлн рублей. По его словам, "цифровая трансформация стремительно формирует новую экономику".