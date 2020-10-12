МВД сообщило приметы пропавшего без вести жителя Ведлозеро

Полиция сообщила приметы, пропавшего без вести жителя поселка Ведлозеро Пряжинского района Карелии Николаева Николая Николаевича 1984 года рождения.

Как сообщалось ранее, 6 октября утром он ушел из дома на работу и не вернулся. До настоящего времени место его нахождения неизвестно.

Его приметы: рост 160 см., среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет в темно-серый рабочий костюм со светоотражающими полосами, кепку черного цвета, резиновые сапоги.

Всех, имеющих информацию о местонахождении этого человека или видевших его 6 октября и позднее, полиция просит сообщать по телефонам: +7-906-207-75-88, +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68.