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МВД сообщило приметы пропавшего без вести жителя Ведлозеро

Новости. Общество
07:25, 13 Октября 2020
фото: пресс-служба МВД по РК
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Полиция сообщила приметы, пропавшего без вести жителя поселка Ведлозеро Пряжинского района Карелии Николаева Николая Николаевича 1984 года рождения.

Как сообщалось ранее, 6 октября утром он ушел из дома на работу и не вернулся. До настоящего времени место его нахождения неизвестно. 

Его приметы: рост 160 см., среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. 

Был одет в темно-серый рабочий костюм со светоотражающими полосами, кепку черного цвета, резиновые сапоги. 

Всех, имеющих информацию о местонахождении этого человека или видевших его 6 октября и позднее, полиция просит сообщать по телефонам: +7-906-207-75-88, +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68.

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