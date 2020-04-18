Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".

Журналист "Столицы на Онего" побывал в Педасельге и поинтересовался, знают ли там об ограничительных мерах из-за коронавируса.

"Ваши меры к нам не применишь. Мы бы ходили в магазин с 9 до 11, но он у нас только с 11-ти и открывается, а хлеб в понедельник полпервого привозят", - рассказали местные жительницы 72 и 79 лет.

По словам женщин, в поселке лет 10 назад закрылись и кафе, и парикмахерская. Чтобы попасть в клуб, нужно ехать в Деревянное.

"Школа тоже закрылась, года два назад, и детсад. Церковь небольшую в 17-ом вроде году открыли, она работает. Почта приезжает, газеты привозит", - поделились пенсионерки.

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