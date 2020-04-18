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"Мы бы ходили в магазин с 9 до 11, но он у нас только с 11-ти и открывается"

Новости. Общество
16:23, 19 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".

Журналист "Столицы на Онего" побывал в Педасельге и поинтересовался, знают ли там об ограничительных мерах из-за коронавируса.

"Ваши меры к нам не применишь. Мы бы ходили в магазин с 9 до 11, но он у нас только с 11-ти и открывается, а хлеб в понедельник полпервого привозят", - рассказали местные жительницы 72 и 79 лет.

По словам женщин, в поселке лет 10  назад закрылись и кафе, и парикмахерская. Чтобы попасть в клуб, нужно ехать в Деревянное.

"Школа тоже закрылась, года два назад, и детсад. Церковь небольшую в 17-ом вроде году открыли, она работает. Почта приезжает, газеты привозит", - поделились пенсионерки.

Как живет глубинка после введения режима самоизоляции, читайте здесь.

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Комментарии

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новый
2020-04-19 18:32:54
Надо туда московских и питерских инвесторов пригласить. Пусть строят туристические базы и гостевые дома, ибо развитие территории и рабочие места для местного населения. Со временем и школу построят, и клуб. А под лежачий камень вода не течет.
vezaliy
2020-04-19 17:26:27
Не надо язвить, просто те, кто принимают решения, не знают, как живут на селе.
новый
2020-04-19 17:08:17
Так ходите с 11 до 14. В чем проблемы ? Церковь открыли, газеты привозят, пенсию разносят. Хозяйство подсобное опять же у каждого. Картошку втридорога городским лохам на трассе впариваете. Что еще надо, чтобы хорошо встретить старость. А вот курить надо бросать. Очень вредно для здоровья.
Гость
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