Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и председателя Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили защитников Отечества с 23 февраля.

"Для многих поколений россиян сегодняшний праздник - это олицетворение силы и мощи нашей державы, доблести и чести, верности присяге и любви к Отчизне. Мы гордимся защитниками Родины. Для многих мальчишек и девчонок они служат примером героизма и самоотверженности, - говорится в поздравлении мэра Петрозаводска и спикера Петросовета. - В нашем городе есть улицы, носящие имена танкистов и летчиков, матросов, пограничников и партизан - тех, кто в разные периоды истории страны сражался за Родину. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость родного края Петрозаводску присвоено высокое звание "Город воинской славы.

Сегодня мы чествуем тех, кто в мирное время стоит на боевом посту и отдаем дань памяти погибшим в локальных военных конфликтах. Уважаемые ветераны и военнослужащие, поздравляем вас с праздником! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного неба".