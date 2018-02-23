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Новости. Общество
11:36, 23 Февраля 2018

"Мы гордимся защитниками Родины"

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и председателя Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили защитников Отечества с 23 февраля.

"Для многих поколений россиян сегодняшний праздник - это олицетворение силы и мощи нашей державы, доблести и чести, верности присяге и любви к Отчизне. Мы гордимся защитниками Родины. Для многих мальчишек и девчонок они служат примером героизма и самоотверженности, - говорится в поздравлении мэра Петрозаводска и спикера Петросовета. - В нашем городе есть улицы, носящие имена танкистов и летчиков, матросов, пограничников и партизан - тех, кто в разные периоды истории страны сражался за Родину. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость родного края Петрозаводску присвоено высокое звание "Город воинской славы.

Сегодня мы чествуем тех, кто в мирное время стоит на боевом посту и отдаем дань памяти погибшим в локальных военных конфликтах. Уважаемые ветераны и военнослужащие, поздравляем вас с праздником! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного неба".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петя
2018-02-23 13:33:55
Всех с праздником! Очень жаль молодых ребят ,которые гибнут неизвестно за что в разных странах,где у " кого-то " может есть просто личные интересы.....,вряд ли родители этих ребят скажут "кому-то" спасибо за те подачки .которые потом получат после похоронок....уж простите!!!! Я за мир!
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